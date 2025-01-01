Задържаха 66-годишния турски шофьор камион от катастрофата с жертва във Великотърновско, съобщиха от полицията.

Припомянме, че инцидентът е станал на 1 ноември. 29-годишна жена е загинала при катастрофата на пътя Велико Търново-Русе - в участъка между селата Раданово и Петко Каравелово.

Челен удар между кола и тир на пътя Велико Търново – Русе, загина млада жена

Младата жена е навлязла в насрещното и се е ударила в товарния автомобил. Водачът е изпробван за алкохол, като пробата е отрицателна.

Взети са им кръвни проби за химичен анализ. Турският водач е бил арестуван и по случая се води разследване.