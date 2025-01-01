Няма манипулации в пречиствателния процес на водата в язовир „Йовковци“, посочва в своя позиция управителят на ВиК дружеството във Велико Търново Илиян Илиев.

Позицията беше разпространена днес до медиите във връзка с вчерашния граждански протест против мътността на водата по водопроводната мрежа в града и общините, захранвани от язовир „Йовковци".

В позицията се уточнява, че обилните валежи в периода 8–10 октомври са довели до естествено замътняване на водата в язовир „Йовковци“ вследствие на внезапното повишаване на водното му ниво. Екипите на „ВиК Йовковци“ и на пречиствателната станция за питейни води са работили денонощно, влагайки допълнителни ресурси и усилия, за да осигурят възможно най-бързо възстановяване на качеството на водата.

Протест срещу замътняването на питейната вода във Велико Търново

Илиев посочва, че по време на събитието, организирано от гражданин на Плевен във Велико Търново, без политическа обвързаност са заявени твърдения, които са неверни и внушаващи страх. „Подобни спекулации не само заблуждават хората, но и подкопават доверието към труда на десетки специалисти, които в последните седмици работиха денонощно, за да се справят с последиците от природните аномалии“, заявява управителят на ВиК дружеството.

Илиев посочва, че твърденията за манипулации в пречиствателния процес са напълно неверни и безпочвени и допълва, че дружеството е готово да предостави пълна документация и съдействие на всички компетентни органи, за да бъде установена истината. Според него не отговаря на истината и изнесената на протеста информация, че предстои изграждане на нова пречиствателна станция с цел усвояване на средства без обществена поръчка.

По думите му настоящата пречиствателна станция е въведена в експлоатация през 1979 г., а през 1981 г. е разширена с осем филтърни клетки. След 44 години непрекъсната експлоатация е напълно логично и наложително да се предвиди нейното техническо обновяване. Това ще бъде извършено при пълна прозрачност със средства от европейските фондове и в съответствие със Закона за обществените поръчки и всички европейски изисквания, допълва той.

Какво е качеството на водата във Велико Търново

„Като управител на „ВиК Йовковци“ категорично отхвърлям внушенията, че дружеството или неговите служители умишлено са допуснали замътняването на водата. Такива твърдения са не само неверни, но и несправедливи спрямо хората, които ежедневно се грижат жителите на областта да имат достъп до безопасна и качествена питейна вода“, се казва още в цитираната позиция.

Илиев изразява убедеността си, че с общи усилия и открит диалог ще продължи да работата за това великотърновци и жителите на региона да получават една от най-качествените води в страната, както и за посрещане на предизвикателствата, които природата все по-често ще поставя.

БТА припомня, че на 22 октомври на среща, организирана от областния управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева, управителят на ВиК "Йовковци" увери, че до края на настоящата седмица водата за питейни нужди ще бъде избистрена. По думите му на изхода на язовира вече е постигнато необходимото качество, но за да се случи това и при домакинствата е нужно още малко време. Той категорично заяви, че не е променян водоносният слой, от който се набавя водата, защото това не е било належащо.