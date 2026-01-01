Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов започна дарителска кампания по повод предстоящата 90-годишнината от създаването си, която ще бъде отбелязана на 8 ноември, съобщиха от висшето училище.

Инициативата е насочена към развитие на академичната среда, подкрепа на студентите и организиране на научни прояви. Средствата за кампанията ще се набират чрез Фондация „Димитър Апостолов Ценов“ и ще бъдат използвани за финансиране на прояви, свързани с академичния юбилей, научни събития, подпомагане на изявени студенти, подобряване на условията за обучение и поддържане на достъпни условия за настаняване, уточниха от висшето училище.

На дарителите ще бъдат издадени удостоверения за дарение, подчертаха от образователната институция. Стопанската академия в Свищов е създадена през 1936 г. по волята на дарителя Димитър Апостолов Ценов и към днешна дата обединява над 160 000 възпитаници в България и чужбина.

В рамките на юбилейната година е предвидена програма от научни, културни и спортни събития, които ще отбележат приноса на Академията към образованието и науката в България.

През март ректорът на Свищовската академия доц. д-р Марин Маринов покани посланика на Швейцария на 90-годишнината на висшето училище.