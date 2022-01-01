Загинали и ранени мигранти в катастрофа с камион на Въоръжените сили (ВИДЕО)

при тежка катастрофа в Прохода на Републиката, съобщиха от полицията. Произшествието е станало снощи около 22:00 часа в района на село Въглевци.По първоначална информация лек автомобил "Ауди", управляван от 37-годишендвижещ се към Велико Търново се е блъснал в насрещнодвижещият се лек автомобил "Сузуки", управляван от 24-годишен мъж в резултат на това двата автомобили са се завъртели и "Аудито" се е ударило в товарен автомобил "Мерцедес", управляван от 43-годишен молдовски гражданин, движещ се към Гурково, а "Сузукито" се е ударило в товарен автомобил "Мерцедес", управляван от 40-годишен румински гражданин, движещ се към Велико Търново.На място е загинал шофьорът на "Аудито", водачът на другия лек автомобил е откаран във великотърновската болница с комоцио и охлузни рани по главата,Тримата са изпробавни за употреба на алкохол, пробите саПо случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура.