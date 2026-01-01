50-годишна жена е с опасност за живота след пътнотранспортно произшествие на пътя между селата Средногорово и Бузовград.

По първоначална информация инцидентът е станал около 16:00 часа, където лек автомобил, управляван от жената, е самокатастрофирал, след като се е ударил в крайпътно дърво.

В резултат на удара водачката е получила тежки наранявания и е транспортирана в болнично заведение в Стара Загора, където е настанена за лечение с опасност за живота.

Поради тежкото ѝ здравословно състояние не е била тествана на място за употреба на алкохол с техническо средство. Издаден ѝ е талон за медицинско изследване.

По случая в Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс, като разследването се води под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.