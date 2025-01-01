Мъж на 68 години е с опасност за живота след катастрофа на главния път между Стара Загора и Казанлък в района на пътния възел при село Ягода. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

БТА припомня, че инцидентът стана в съботния ден малко преди 10:00 часа. По първоначална информация джипът, управляван от мъжа, се е обърнал встрани от пътното платно.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.