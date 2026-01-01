В 12:01 часа отвори електронната система за прием в детските градини и яслени групи в Стара Загора за 2026 година.

Родителите и настойниците могат да подават заявления до 23:59 часа на 8 февруари, съобщиха от Общината.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 11 февруари, като в срок от 10 работни дни родителите ще имат възможност да потвърдят записването на приетите деца.

Право на участие в настоящия прием имат децата, родени през 2019, 2020, 2021 и 2022 година. Децата, родени през 2023 г., които ще постъпват за първи път в детска градина през учебната 2026/2027 година, ще могат да кандидатстват през месец април.