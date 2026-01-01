По молба на близките ОДМВР-Стара Загора издирва Борис Симеонов Анев, на 47 години от град Казанлък. Мъжът е в неизвестност от 16 юни 2026г.

Анев е на видима възраст 45-50 години, нормално телосложение, кестенява чуплива къса коса, ръст около 185 см. Облечен е с памучна блуза с къси ръкави, зелена на цвят и черни къси панталони. Обут с черни маратонки. Носи в себе си лични документи, мобилен телефон и синя раница с презрамки.

МВР

Умоляват се гражданите ако имат информация за мъжа незабавно да се обадят в Полицията.