Районната прокуратура в Стара Загора внесе в съда обвинителен акт срещу мъж на 32 години за извършена телефонна измама. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Обвиняемият с инициали Д.Д. е предаден на съд за това, че на 26 март миналата година в Стара Загора, като помагач, умишлено е улеснил неустановено лице да възбуди и поддържа заблуждение у 70-годишна жена, че полицейски служители се нуждаят от съдействието ѝ, за да заловят измамници.

В посочения ден пострадалата се намирала в дома си в старозагорско село. С нея по телефона се свързал непознат мъж, който се представил за служител на полицията. Той заявил, че негови колеги се нуждаят от съдействие, за да заловят група от хора, занимаващи се с измами. За тази цел жената трябвало да даде парите, които съхранява в дома си, а след приключването на акцията по задържането на измамниците, ѝ било обещано да ѝ бъдат възстановени.

Тя се съгласила и събрала наличните парични средства в дома си. След това с автомобил отишла до банка в Стара Загора, откъдето изтеглила спестявания от сметката на семейната фирма. Събраните пари, в общ размер от 27 869 лева, сложила в найлонова чанта и се отправила към района на автогарата в града. Там спряла автомобила си и поставила плика под предните гуми, откъдето ги взел Д.Д. По-късно той е бил установен, като част от парите са намерени и иззети.

Делото е насрочено за разглеждане в Районен съд-Стара Загора.

БТА припомня, че през февруари задържаха 57-годишен мъж като съпричастен към три телефонни измами за над 15 хиляди евро в област Стара Загора.