Куче е било простреляно и е починало по време на разходка в Мъглиж, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 19 април около 10:00 часа в Районното управление в Казанлък от 44-годишна жена. По думите ѝ около 09:45 часа тя е извеждала домашния си любимец на улица в града, когато е чула звук, наподобяващ изстрел.

Застреляха куче на улица

Малко след това животното започнало да вие, побягнало и паднало на земята, където починало.

На място е изпратен полицейски екип, който е установил, че кучето е било простреляно.

По случая е започнато разследване под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора. Работата по случая продължава.