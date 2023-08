За първи път в България: Музей на бирата с уникални експонати отваря врати в Стара Загора

От ечемична каша до освежаваща напитка: Дългият път на бирата

https://www.facebook.com/thebeerfest

За осма година жителите и гостите на Стара Загора ще имат възможността да севъв вече превърналото се в традиция събитиесъобщиха от Общината.Петдневният фестивал започва от 30 август и до 3 септември ще предложи незабравими изживявания с любими български и чужди хитове, изпълнени на живо от откритата сцена в парк „Загорка“. Както всяка година,Отново ще има, предлагащи преживявания и възможност заот портфолиото на пивоварна ЗАГОРКА и висококачествени бирени мезета от магазини „АЯКС“.През 2023 година, организаторите са подготвили музикалната програма, разпределена в пет дни, сСтарт на "Beerфестът" наа след тях ще видим уникалното преобразяване на великобританеца Tony as Robbie Williams.Програмата продължава с прекрасната Мария Илиева и ще завърши подобаващо с Pavell & Venci Venc. На 31 август първи на сцената на „Beerфестът“ ще излезе Донко Марков, който ще потопи присъстващите в магията на традиционния български фолклор.След него публиката ще може да се наслади на гласа на. Третата вечер ще е под знака на хип- хопа. След страхотното шоу по време на миналогодишния фестивал, отново DJ Stevie G Official и DJ Stanchika ще радват феновете на хип-хопа, но тази година в колаборация с Irie Bear.Старозагорецът Keranov пък ще редище има изпълнения и на Fyre & Theo, както и на Гумени глави и R&B Records All Stars. На 2 септември „Beerфестът“ ще е на рок вълна заедно с Rockstage, Nikeca, Linkin Park Real Tribute от Унгария и Red Hot Chili Peppers Real Tribute от Сърбия.През последната вечер на фестивала на сцената ще се качат Аудиосфера, Caliberty, Inner Glow, а финалът ще е с. В подкрепа на отговорната консумация, както и безопасността на пътя по време на „Beerфестът“ е осигурен автобус, който ще превозва до и от фестивала, като част от инициативата на пивоварната компания „Карай трезво! Шофираш ли, не пий!“.„Beerфестът“ се провеждаот календара с културни събития на Стара Загора. Негови организатори още от старта му са Община Стара Загора и пивоварна ЗАГОРКА, а основен съмишленик и партньор е „АЯКС“.В подкрепа на кампаниятаи тази година се организирасъобщиха организаторите. Автобусите ще се движат на всеки час, междупрез целия период на фестивала с начална спирка поляната на парк Загорка.