Дъждът, който се изля над Стара Загора часове преди старта нане разколеба почитателите насъобщиха от Общината.

„BeerФест“ в Стара Загора: Много бира, музика и забавление

поредното издание на събитието, което събира хиляди фенове на поляната в парк „Загорка“, продължаващо. И по време на тазгодишното издание, организаторите подкрепят кампанията „Когато шофираш, никога не пий“ с осигуряване на безплатна автобусна линия за всички, които желаят да се насладят на традиционните вкусове пиво, които старозагорската пивоварна произвежда.Те ще се движат през петте дни от 20:30 до 23.30 часа. За откриването на музикалното събитие на сцената се качиха Керана и Космонавтите, Орлин Павлов и Веселин Маринов. На 1 септември, вечерта ще премине под знака на хип-хопа с едни от най-знаковите изпълнители у нас - Wosh MC, Сeкта, DJ Stevie G + Dj Stanchika, No name Crew, F.O. & Peeva, Billy Hlapeto & D3mo.

Началото е от 18.40 часа. На 2 септември, парк „Загорка“ ще огласят Overground Brass Band, Мери бойс Бенд и Риа, както и Тони Димитрова. Четвъртата фестивална вечер ще бъде подарък за всички фенове на рока - от 18.30 часа, ще се чуят първите акорди на Second To None, Rockstage, D2 и Sevi & Johnny Gioeli.

Последната вечер е запазена за Deep Zone Project, Богдана Петрова, Деси Добрева и Лудо младо Бенд. По време на фестивала, прабългарската школа за оцеляване „Бага-тур“ще разкрива пред посетителите древни практики и умения, облекло и въоръжение от отминали времена в специално изградения Аул.

Ще има и различни демонстрации на„Beerфестът“ се провежда от 2015 г. и с времето постепенно се превърна във важна част от календара със събития на Стара Загора.Негови организатори са Община Стара Загора и пивоварна „Загорка“, заедно с партньори и приятели. Тази година, по повод, отбелязвани от старозагорската пивоварна, има много подготвен