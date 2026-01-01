Заместник-кметът по култура и туризъм в Столична община Благородна Здравкова излиза в пенсия, а на нейно място кметът Васил Терзиев назначи Ирина Дакова.

Тя е назначена като заместник-кмет по направление „Култура и туризъм“ в рамките на въведената нова управленска структура на Столична община, посочват от пресцентъра. Дакова встъпва в длъжност от 10 март.

Терзиев благодари на досегашния заместник-кмет Благородна Здравкова за отдадената работа и приноса ѝ към развитието на културните политики на града. След дългогодишна професионална кариера тя се оттегля от поста след навършване на право на пенсия, става ясно от съобщението на СО.

„Ирина Дакова познава добре културния сектор на София и през годините е работила активно за развитието на общинските културни програми. Вярвам, че с нейния опит ще дадем нова енергия на културната политика на града и ще създадем по-добри условия за хората и организациите, които създават култура“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Назначението следва промените в управленската структура на Столична община, които влязоха в сила през февруари 2026 г. и въвеждат по-ясно разпределение на отговорностите между отделните направления. В тази рамка направлението „Култура и туризъм“ обедини културните политики и развитието на туристическия потенциал на София, така че културните събития, инфраструктурата и туристическият облик на града да се развиват като част от обща политика.

В новата си роля Ирина Дакова ще работи за изпълнението на стратегията на Столична община „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“. Сред основните акценти са подкрепата за културните оператори и институции, разширяването на достъпа до култура в различните части на града и развитието на културните индустрии като част от икономическото и туристическо развитие на столицата, посочват още от пресцентъра на СО.

Оставката идва седмица след тази на зам.-кмета Надежда Бобчева. „Текучеството е огромно и практически няма момент, в който екипът на Столична община да е изцяло запълнен. Докато ресорните зам.-кметове се ориентират в проектите и административните процедури, идва време да си тръгнат и работата започва от начало. Незапълнени стоят ключови позиции като главен архитект и не е ясно кой носи отговорност за продължаващото презастрояване. Дали това не се прави умишлено, за да се избяга от носенето на ясна отговорност?“, коментират във Facebook от формацията на Борис Бонев.

От там настояват за прозрачност и яснота за истинските причини за оставките. „Кметът дължи честен отговор и ясен ангажимент за гарантиране на стабилността на управлението и изпълнението на ключовите политики и проекти. Всички знаем, че кухите фрази за „разминаване във визията“ са просто лъжа. А когато 10 човека напуснат, а един остане се поставя и въпросът - кой всъщност е проблемът?“, добавят от „Спаси София“.

Коя е Ирина Дакова

Ирина Дакова има дългогодишен професионален опит в управлението на културни програми, културната дипломация и развитието на политики в областта на културното наследство и визуалните изкуства.

От октомври 2025 г. е началник на отдел „Културно наследство, музеи, галерии и визуални изкуства“ в Министерството на културата, където координира работата на специализираните експертни съвети към министъра и участва в разработването и прилагането на политики, свързани с музейната дейност, движимото културно наследство и визуалните изкуства.

Столична община

В периода 2017–2025 г. работи като главен експерт в дирекция „Култура“ на Столична община. В тази роля администрира ключови общински програми за подкрепа на културния сектор, сред които Програма „Култура“, Програма „Мобилност“ и Програма „Навън“.

Преди това е старши експерт в Държавния културен институт към Министерството на външните работи, където работи по реализацията на културни проекти на българските дипломатически мисии, управление на фонда от произведения на изкуството и организацията на културни и изложбени програми.

Ирина Дакова е магистър по изкуствознание от Националната художествена академия, магистър по европеистика и социални науки от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е музеология в Солунския университет “Аристотелис”.