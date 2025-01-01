Софийска районна прокуратура обвини и задържа 21-годишен младеж за грабеж на 71-годишен мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 12 ноември на ул. „Кукуряк“ в столицата, обвиняемият е отнел чанта със 100 лева и документи в нея, като за целта е употребил сила - издърпал чантата от ръцете на възрастния мъж.

По случая е започнато разследване, за което се предвижда затвор за срок от 3 до 10 години. С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за постоянен арест.