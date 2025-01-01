Софийска районна прокуратура обвини и задържа бившия член на Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД инж. Филип Маркулиев, който помете паркирани коли на бул. „Витоша“ в София след употреба на алкохол.

Събраните до момента доказателства сочат, че 42-годишният мъж е шофирал „БМВ” по ул.“Витошка“ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, което е установено с химическо изследване.

Шофьорът, помел 6 коли в София, е бивш шеф на „Автомагистрали“

При управление на лекия автомобил, обвиняемият нарушил правилата за движение по пътищата, като не съобразил скоростта и реализирал пътно транспортно произшествие с паркирани коли на пътното платно на бул.“Витоша“. По непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди на собствениците на ударените автомобили.

Катастрофа в центъра на София, шофьор с положителна проба за алкохол удари няколко коли (СНИМКА)

По случая се води разследване за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Маркулиев е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянен арест спрямо обвиняемия.