Инцидент е станал тази вечер на бул. „Витоша“ в центъра на София, съобщиха очевидци в социалните мрежи.

От СДВР потвърдиха за NOVA, че шофьор е помел 6 паркирани автомобила в центъра на София.

Няма пострадали.

Зад волана на автомобила е бил 42-годишен мъж. Пробата му за алкохол е отчела над 1,2 промила алкохол в издишания въздух.

Петима души са загинали, а 25 са ранени при станалите 24 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие, съобщава МВР на сайта си.

В София са регистрирани две тежки катастрофи с двама пострадали, както и 18 леки произшествия.

От началото на годината при пътни инциденти са загинали 375 души, ранени са 7040. Регистрираните от началото на 2025 г. катастрофи са 5657.

При сравнение с реалните данни за загиналите (372) през същия период на 2024 г. се отчитат трима повече загинали участници в движението по пътищата през настоящата година.