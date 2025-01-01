Четири зелени коридора ще свързват зелените пространства и реките от южната част на София с пътеките на Витоша - това предвижда нов план на Столична община, изготвен от общинското предприятие „Софияплан” като част от „Визия за Витоша” на кмета Васил Терзиев.

Проектът има за цел да осигури по-лесен, зелен и приятен достъп от града до планината, като насърчава активния начин на живот и опазването на околната среда. Чрез директни и удобни подходи за пешеходци и велосипедисти планът цели и въвеждането на съвременни подобрения в градската среда, съобщиха от Столична община.

Като първи приоритетен маршрут в плана е заложена връзката между НДК и централната част на града с Природен парк „Витоша” в района на кв. „Бояна”. Трасето преминава през Южен парк, използвайки и доразвивайки съществуващата пешеходна и велосипедна мрежа, и се свързва със Зеления ринг на София в района на ул. „Хенрик Ибсен”.

Маршрутът продължава по течението на река Перловска и през кв. „Манастирски ливади - изток”, където е предвидено изграждането на линеен парк по р. Боянска бара с обособени алеи за разходки и колоездене, озеленяване и обществено достъпна крайречна зона.

Преминаването през основни булеварди като бул. „България” и през Софийския околовръстен път е предвидено чрез съществуващи пешеходни и велосипедни връзки, които ще бъдат подобрени, без изграждане на нови рискови пресичания.

В участъка от „Манастирски ливади“ към кв. „Бояна“ маршрутът следва конкретни улици - ул. „Васил Стефанов” и ул. „Даскал Стоян Попандреев”, където се предвиждат нови или подобрени тротоари и велосипедна инфраструктура. В самата Бояна трасето осигурява връзка с Боянската църква и с няколко начални точки на пешеходните алеи към Природен парк „Витоша”.

„Зелените коридори са поредната стъпка напред към реализиране на „Визия за Витоша“ - да направим планината достъпна през цялата година, като същевременно опазим природата.

Искаме да свържем града и Витоша не само с лифтове и автомобилни пътища, а чрез зелени и спокойни маршрути, които насърчават движението и времето навън“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Докладът, изготвен от „Софияплан”, съдържа цялостен анализ и конкретни насоки за развитие на мрежа от пешеходни и велосипедни маршрути и включва:

• Анализ на правната рамка

• Екологичен анализ на зелените клинове и реките в южната част на града

• Концепция за четири основни зелени коридора, които ще свържат градските паркове с природния парк

• Оценка на възможностите за изграждане на пешеходна и велосипедна инфраструктура в тези зони с минимално въздействие върху природата

• План за действие за реализиране на приоритетен маршрут между НДК и Природен парк „Витоша“ (кв. „Бояна“)

Резултатите от анализа ще послужат като основа за последващи по-детайлни проучвания и инвестиционни проекти, които да осигурят пълноценно и природосъобразно свързване на града и планината.

Заложено е и изготвяне на план за действие за реализирането на втория приоритетен маршрут - от парк „Борисовата градина” до Природен парк „Витоша” по течението на река Драгалевска. Следващата стъпка от реализацията е подготовката за възлагане на инвестиционни проекти за два от коридорите, които ще бъдат реализирани в следващите две години.

„С тази концепция поставяме основата на бъдеща зелена мрежа, която ще направи движението пеша и с колело към Витоша не само възможно, но и приятно преживяване. Това е важна стъпка към по-зелена, по-достъпна и по-здрава София“, допълни Васил Терзиев.

Докладът е достъпен на сайтовете на ОП „Софияплан“, Столична община и инициативата „Визия за Витоша”. „Визия за Витоша“ е инициативата на кмета на София, насочена към устойчивото развитие, опазване и подобряване на достъпа до планината.

До момента инициативата е подкрепена от 9503 души, които споделят стремежа за възстановяване на достъпа до планината и изграждане на съвременна, природосъобразна инфраструктура.