Преди началото на зимния сезон се извършват серия от текущи ремонти на ключови пътни участъци в планината Витоша.

Дейностите обхващат важни направления на територията на Природния парк, които осигуряват достъп до основни туристически и спортни обекти, съобщиха от Столична община.

Бяла изненада: Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО/СНИМКИ)

Подобрена е инфраструктурата към ски писта „Лалето“ и ски зона „Ветровала“, както и по направленията „Беловодски път“, ул. „Севастократор Калоян“ и ул. „Акад. Сандърс“ в район „Витоша“.

Пътят към ски зона „Лалето“ e с дължина около 700 метра и е обновен след текущ ремонт. Подобрена е свързаността между отделните участъци, което улеснява придвижването на посетителите. В района на „Ветровала“ е обновен достъпът до влека - приблизително 600 метра. Това повишава безопасността и проходимиостта през зимните месеци.

Столична община

Ремонтни дейности са извършени и по важни пътни артерии в подножието на Витоша:

- ул. „Беловодски път“ е обновена в участъка от ул. „Севастократор Калоян“ към местност „Златните мостове“

- ул. „Акад. Сандърс“ е реновирана от площада в кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“

Тези подобрения улесняват достъпа както до туристическите маршрути, така и до жилищните зони в района. Извършените ремонтни дейности допринасят за по-висока безопасност на придвижването и по-добър достъп до едни от най-посещаваните зони на Витоша.

"Те са част от усилията на общината за развитие на спортната и туристическата инфраструктура в планината", заяви столичният кмет Васил Терзиев.