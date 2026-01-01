Двама мъже нападнаха с ножове пешеходци, преминаващи през подлез "Плиска" в София. На този фон живеещите в района съобщават за ръст на сигналите за нападения в подлеза. От известно време групичка от около 20-ина души се събира там и тормози живеещите наоколо, твърдят те. Събиранията ставали по всяко време на денонощието около входа и изхода на подлеза, като често се стигало и до посегателства.

Калин, който е живущ в района, е един от последните потърпевши. "Прибирахме се по-късно вечерта през уикенда. Излизахме от подлеза и след нас тръгнаха някакви хора. Извадиха ножове. Бях с моята приятелка, която много се притесни. Обърнах се, развиках се и всичко приключи без инцидент. Районът не е особено добре осветен", разказа мъжът в ефира на "Здравей, България".

Той показа снимки на хора, които спят по пейките в парка около подлеза. "Според мен ситуацията се влоши от около две години. Кризата с боклука много засили тази тенденция. Предимно са млади хора, без работа. Ако искате да ги видите, елате вечер. Тогава тук е абсолютен хаос", твърди Калин.

Според друга живуща в района ситуацията не е просто нетърпима, а вече и опасна. "Под прозорците ни се бият. Има бездомници зад блока ни, просяци. Това продължава вече поне половин година", разказа тя. По думите ѝ е имало среща с кмета на района и хората подават сигнали.

От районната администрация заявиха за NOVA, че за съжаление не могат да се намесят пряко. Опитали да премахнат част от пейките, за да ограничат събирането на хора там.

"Това обаче само измества хората на друго място. Ние на практика им предоставяме безплатна леглова база. Това са наркозависими, хора, злоупотребяващи с алкохол, бездомници", допълни възмутената гражданка.

Друга живуща в района подчерта, че от около година кварталът прилича на гето. "Живея тук от 60 години и никога не е било така. Не вярвам тези хора да са местни", категорична е тя.

Хората са решени да организират граждански протест, ако отново не бъдат чути. "Безопасността ни трябва да бъде осигурена. Първо районно управление трябва да се намеси, както и районната администрация. Не може всички да вдигат ръце", подчерта жена.