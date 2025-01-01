Тежка катастрофа от тази сутрин отне човешки живот и рани хора. Искрени съболезнования за близките на засегнатите.

Екипите на Столичната община оказват пълно съдействие на разследващите органи. Очаквам органите на реда да проведат бързо и прецизно разследване по случая. Това написа кметът на София Васил Терзиев във фейсбук.

Като торпедо: Показаха видео със смразяващия момент, в който кола се врязва в автобус в София

Той посочи, че още преди този трагичен инцидент са започнали системни действия за повишаване на пътната безопасност в София. Терзиев обясни, че по негово нареждане съвместна група от експерти на Столичната община и отдел „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи е извършила огледи на рискови пешеходни пътеки и е набелязала допълнителни мерки за обезопасяването им.

"Дейностите стартираха от основните булеварди и най-натоварените пешеходни пътеки", допълни Терзиев. По думите на кмета нито една камера и нито една глоба не могат да заменят личната отговорност зад волана.

Терзиев заяви, че ще продължат да работят за по-строг контрол, повече видеонаблюдение и култура на шофиране, в която животът и здравето на хората са на първо място.

Столичният кмет посочи, че общинската администрация работи по полагането на нова маркировка на ключови транспортни артерии като бул. „Цар Освободител“, „Христо Ботев“, „Скобелев“, част от „Т. Каблешков“, „Партений Нишавски“ и др. Поставя се LED осветление, където липсва, както и се монтират антипаркинг стълбчета преди и след пешеходните пътеки.

Терзиев написа още, че се полага нова маркировка тип „зебра“ със светлоотразителни перли и термопластик с дълготрайност пет години, както и че се изгражда пешеходна светофарна уредба на бул. „Гоце Делчев“ при ул. „Хубча“.

Общинската администрация работи и по поставянето на изкуствени напречни неравности тип „възглавница“ за ограничаване на скоростта, както и по обновяване на пътната маркировка приоритетно по първостепенната улична мрежа и улиците, по които се движи градският транспорт.

Терзиев посочи, че вече са изградили инфраструктура за монтаж на камери за скорост на шест локации, а в момента подготвят и доклад, който ще бъде внесен в Столичния общински съвет за закупуване на още 20 нови камери. Освен това са определени 21 приоритетни точки за такива камери, за които общината ще подготви и изпълни необходимата документация, допълни кметът.

Зверска катастрофа: Кола се вряза в автобус в София, има загинал и ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

Терзиев обясни, че пилотно са въвели и видеонаблюдение, което следи за нарушители, преминаващи на червен сигнал. Кметът допълни, че ако МВР има техническата готовност, ще предвидим разширяване на обхвата на системите за контрол и за този тип опасни нарушения.

По думите на кмета системата за овладяване на произшествията обаче трябва да включва още редица други мерки, за които са отговорни всички институции. Той даде пример с въвеждане на система, при която безотговорните шофьори да плащат много по-високи застраховки, както и законодателни промени със строги санкции към рецидивите на пътя.

Припомняме, че един човек е загинал, а четирима са откарани в болница след тежка катастрофа между автобус и лека кола в София тази сутрин. Сигналът за инцидента е подаден около 2:00 часа тази нощ. Катастрофата е станала между булевардите “Константин Величков“ и "Възкресение". Състоянието на пострадалите остава тежко.