От 15 април 2026 г. "Център за градска мобилност“ въвежда изменения в организацията на градския транспорт, които включват създаването на нова автобусна линия №65 и промени в маршрута на автобусна линия №107, съобщи Столична община.

Автобусна линия №65

Линията ще свързва метростанция "Красно село“ с района на Боянската църква, както следва:

Посока Боянска църква:

метростанция "Красно село“ → ул. "Александър Пушкин“ → ул. "Беловодски път“ → ул. "Севастократор Калоян“ → ул. "Брезовица“ → ул. "Боянско езеро“ → ул. "Младост“ → ул. "Белите брези“ → Боянска църква

Обратна посока:

Боянска църква → ул. "Белите брези“ → ул. "Младост“ → ул. "Боянско езеро“ → ул. "Брезовица“ → ул. "Севастократор Калоян“ → ул. "Беловодски път“ → ул. "Александър Пушкин“ → метростанция "Красно село“

Промяна в маршрутa на автобусна линия №107

Маршрутът се актуализира, както следва:

Посока кв. Карпузица:

бул. "Цар Борис III“ / бул. "Овча купел“ → бул. "Цар Борис III“ → ул. "Народен герой“ → ул. "Любляна“ → ул. "Евлия Челеби“ → ул. "Княжевска“ → ул. "Буря“ → кв. Карпузица

Обратна посока:

кв. Карпузица → ул. "Буря“ → ул. "Княжевска“ → ул. "Евлия Челеби“ → ул. "Любляна“ → ул. "Народен герой“ → бул. "Цар Борис III“ → бул. "Цар Борис III“ / бул. "Овча купел“

Интервал на движение в делнични дни е през 20 минути, а в празнични дни през 35–40 минути.

Новоразкрити спирки

Въвеждат се следните нови спирки по маршрута: "Кв. Овча купел“ (код №2894) – еднопосочно, в локалното платно на бул. "Цар Борис III“ при кръстовището с бул. "Овча купел "Кв. Павлово“ (код №2893) – еднопосочно, в локалното платно на бул. "Цар Борис III“ между ул. "Гусла“ и ул. "Народен герой" "Ул. Владайска река“ (кодове №2891 и №2892) – двупосочно, на ул. "Народен герой“ при ул. "Войводина могила" "Ул. Любляна“ (кодове №2889 и №2890) – двупосочно, на ул. "Народен герой“ при ул. "Любляна“.