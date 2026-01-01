В сряда ще се проведе разпоредително заседание по делото срещу 21-годишинят Виктор от кв. "Факултета". Младежът се вряза с колата си в автобус на градския транспорт, а при инцидента загина лекар.

Прокуратурата вече предаде на съд 21-годишният Виктор Илиев. В края на февруари Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение пред Софийски градски съд (СГС) срещу Илиев за умишлено причинена смърт. Това е станало при управление на МПС със скорост 163 км/ч и реализирано пътнотранспортно произшествие със спрял автобус.

Внесоха обвинителен акт срещу Виктор Илиев, врязал се със 163 км/ч в градски автобус и убил човек в София

Според обвинителния акт на 15.08.2025 г., между 01,00 ч. и 01,30 ч., обвиняемият отишъл в кв. „Факултета“ с предоставен от братовчед му автомобил. Илиев имал уговорка с приятелка да се видят, за да ѝ покаже новата си кола. Трима пасажери се качили в горепосочения автомобил, след като обвиняемият им предложил да ги повози. Младежът карал изключително бързо и няколко пъти всички в автомобила го молили да намали, защото се страхували за живота си. При управлението на автомобила, водачът вдишал два балона с райски газ (диазотен оксид), като държал черната метална бутилка, от която пълнел балоните в скута си, разказва прокуратурата.

Георги Димитров, DarikNews.bg

Около 01,46 ч. автобус на градския транспорт бил спрял на червен светофар на бул. „Възкресение“ в дясна лента за движение за извършване на ляв завой. В.И. движейки се по бул. „Константин Величков“ и приближавайки се към кръстовището с бул. „Възкресение“ управлявал със скорост около 200 км/ч и не успял да направи десен завой, напуснал пътното платно, продължил напред, преминал трамвайните релси, ударил се в бордюра, разрушил пешеходната преграда, вследствие на което погасил част от скоростта си.

Със скорост 163 км/ч, при разрешена такава 50 км/ч, автомобилът, шофиран от Илиев, излетял от платното за движение и се врязъл в лявата част на спрелия автобус.

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола с 200 км/ч: Трудно ми е дишането, боли и спя на стол, живея втори живот

И.А. - пътник, който седял в средата на автобуса, загубил живота си вследствие на причинените му тежки травми. Шофьорът на автобуса, кондукторът в автобуса и двама пътници от автомобила получили средни телесни повреди.

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража, взета на 21.08.2025 г. по искане на СГП. С постановление на наблюдаващия прокурор временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

Досъдебното производство е образувано на 15.08.2025 г. при неотложност с оглед на местопроизшествие и е проведено от сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към отдел „Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП.