Комисията по обществен ред и сигурност към Столичния общински съвет ще проведе закрито заседание във връзка със сигурността в столицата и тревожното нарастване на агресията сред децата и младежите, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в столичен мол

Датата и часът ще бъдат уточнени, след като общинските съветници изпратят официални предложения до председателя на комисията д-р Ваня Тагарева, се уточнява в съобщението.

„Всяка политическа група в рамките на тази седмица трябва да предложи свои представители за участие в закритото заседание, както и да представи конкретни мерки, въпроси, предложения и препоръки, насочени към ограничаване на агресията сред децата и младежите“, посочва д-р Тагарева.

Експерт по сигурността: В моловете няма достатъчно охрана

Повод за заседанието е трагичният инцидент, при който загина 15-годишно момче в столичен търговски център.

Предложението за закрит формат беше направено от общинския съветник Иван Сотиров от „Синя София“ с аргумента, че темата е твърде важна и чувствителна, за да бъде политизирана - нещо за което призова и председателят на комисията, след като ден по-рано в медиите беше отразена позиция по случая на групата на ПП-ДД в Столичния общински съвет.

Майката на убитото с нож дете в мола: На мравката път правеше, на никого не е посягал, беше ангел

Заместник-председателят на СОС и председател на комисията д-р Ваня Тагарева подчерта, че е в постоянна комуникация с гл. комисар Любомир Николов – директор на СДВР, във връзка със случая, и изрази искрени съболезнования към семейството и близките на починалото момче.

На заседанието ще бъдат обсъдени механизми за превенция на насилието, включително засилване на междуинституционалната координация и възможности за програми за ранна превенция и развитие на емоционална интелигентност.

Д-р Тагарева подчерта, че Комисията ще настоява за ясни ангажименти и проследими резултати, защото става дума за сигурността и бъдещето на децата в София.