Столични полицаи иззеха над килограм наркотици, съобщиха от МВР.

Униформените са спрели за проверка автомобил.

МВР

32-годишен пътник е предал растителна маса и кристално вещество.

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В наета от него хотелска стая са открити и допълнителни количества, електронна везна и вакуум машина.

МВР

След експертиза е установено, че иззетите вещества са 923,27 г коноп и 74,83 г метамфетамин.

Мъжът е задържан за 72 часа и по случая се води разследване.