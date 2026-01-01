Столични полицаи иззеха над килограм наркотици, съобщиха от МВР.
Униформените са спрели за проверка автомобил.
МВР
32-годишен пътник е предал растителна маса и кристално вещество.
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В наета от него хотелска стая са открити и допълнителни количества, електронна везна и вакуум машина.
МВР
След експертиза е установено, че иззетите вещества са 923,27 г коноп и 74,83 г метамфетамин.
Мъжът е задържан за 72 часа и по случая се води разследване.