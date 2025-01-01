Спипаха двама мъже с 15 кг канабис в София след спецакция, съобщиха от ГДБОП.

ГДБОП

ГДБОП

Акцията е проведена на 26 август. Дрогата е била в кола. Претърсени са и два адреса на територията на страната.

ГДБОП

ГДБОП

По първоначални данни е установено, че наркотичното вещество е предназначено за Турция.

ГДБОП

ГДБОП

Операцията е част от последователните усилия на ГДБОП за пресичане на трафика през страната и разбиването на каналите, които застрашават сигурността на региона.

ГДБОП

ГДБОП

Материалите са докладвани на прокуратурата. Мъжете са арестувани за 72 часа. Те привлечени в качеството на обвиняеми.

ГДБОП

ГДБОП

За престъплението се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 3 до 12 г. и глоба от 10 до 15 000 лева.

ГДБОП