Първият уикенд от инициативата „Лято на паветата“ премина без съществени затруднения в организацията на движението, а данните от мобилната измервателна станция на Столичната община показват спад от 6.6% в нивата на замърсяването на въздуха, свързано с автомобилния трафик.

През август, във всеки почивен ден, гражданите и гостите на София ще имат възможност свободно да се разхождат по бул. „Цар Освободител“ – едно от най-разпознаваемите места в столицата. Инициативата има за цел да даде повече пространство за пешеходци - за разходки, срещи и събития в центъра на София. Същевременно, Столична община събира и анализира конкретни данни за ефекта от ограничаването на автомобилното движение върху качеството на въздуха, шума и организацията на трафика.

По време на първия пешеходен уикенд мобилната автоматична измервателна станция на Столичната община проследи в реално време концентрациите на основните замърсители в района. Данните от станцията показват положителна тенденция по отношение на замърсяването, причинено от автомобилния транспорт, като е отчетено намаляване на концентрациите на азотен диоксид – основния показател за емисиите от автомобилите. Анализът на данните, който сравнява последния уикенд на юли с първия уикенд на август, отчита намаление на средната концентрация на азотен диоксид с 6,6%.

Паралелно с наблюдението на качеството на въздуха Столичната община проследи и натоварването на трафика по обходните маршрути. Данните сочат, че през изминалия уикенд не са регистрирани съществени промени в трафика и не се наблюдава допълнително натоварване на съседните улици и булеварди.

Движението в централната градска част се наблюдава в реално време, като при необходимост екипите реагират своевременно за оптимизиране на организацията.

„Лято на паветата“ ще продължи през всички уикенди на август. Пешеходната зона по бул. „Цар Освободител“ е активна от 6:00 часа в събота до 22:00 часа в неделя, като се запазва преминаването при пл. „Народно събрание“ и по ул. „Г. С. Раковски“.