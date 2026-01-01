По-рано от обичайното стартират тази година обработките на Столичната община срещу кърлежи, ларви на комари и гризачи на територията на всички обществени площи в града. Дейностите започват още в първата половина на месец март, предвид необичайно високите температури, благоприятстващи развитието на кърлежи, комари и др. Графикът започва от днес, 9 март, от парковете и градините в централната градска част, Западния парк и лесопарк, междублоковите пространства в районите „Подуяне“, „Люлин“, „Слатина“ и „Кремиковци“ и в зелените площи край основни пътни артерии като бул. „Цариградско шосе“, „Т. Александров“, „Царица Йоана“ и др.

Дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) се извършват съгласно нормативната уредба Столичната община и при благоприятни климатични условия. Обработките на общинските терени срещу кърлежи и бълхи се изпълняват рано сутрин до 10:00 часа, а срещу комари – късно вечер след 20:00 часа.

Третираните площи са предварително обозначени от изпълнителите с табели. На тях е посочена информация за вида обработка, използвания препарат, карантинния период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Задължителните годишни обработки за активния сезон през 2026 г. включват:

Срещу комари : трикратна обработка – започваща с двукратна ларвицидна през март-април (в настоящия график), и при необходимост допълнителни ларвицидни през април-май и две имагоцидни (юни-септември);

: трикратна обработка – започваща с двукратна ларвицидна през март-април (в настоящия график), и при необходимост допълнителни ларвицидни през април-май и две имагоцидни (юни-септември); Срещу кърлежи : трикратна обработка – през март-април (в настоящия график), май-юни и август-септември;

: трикратна обработка – през март-април (в настоящия график), май-юни и август-септември; Срещу гризачи : двукратна обработка – през март-април (в настоящия график) и септември-октомври;

: двукратна обработка – през март-април (в настоящия график) и септември-октомври; Срещу бълхи: еднократна обработка през юни-юли.

Столична община

Освен плановите дейности, Столична община има готовност за допълнителни третирания при получени сигнали от граждани за наличие на вредители на общински терени. Сигналите се подават към съответната районна администрация, която маркира рисковите места и ги подава към фирмите изпълнители за допълнителна обработка.

Специализираният контрол върху работата на фирмите и използваните препарати се осъществява от здравните инспектори на СРЗИ. Пълният график за изпълнение на обработките е публикуван на интернет страницата на Столична община и разположен на видни места в районните администрации.