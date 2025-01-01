Граждани протестираха срещу приемането на еврото в няколко града у нас.

София

Протестиращи срещу приемането на еврото блокираха движението по бул. "Цар Освободител" в района на Българската народна банка (БНБ).

Те се насочиха към служебния вход на парламента, но бяха спрени от полицията. На протеста се събират подписи в подкрепа на удължаване на срока на двойно обръщение на лев и евро до 1 юли 2026 г., за да бъде осигурено време за произнасяне на съда в Люксембург за референдум.

Организатор на протеста е Сдружение "Дойран 2025". Протестът е заявен в Столична община.

Монтана

Граждани на Монтана протестираха пред сградата на областната управа на централния площад „Жеравица“ срещу въвеждането на еврото у нас.

Протестиращите издигнаха плакати „Монтана не иска еврото“, „Гласувай, за да не се върнат пак“, „Оставка на Пеевски и Борисов като депутати“, „Държавна ревизия“, „Искаме да бъдем питани“, „За референдуми“, „Промяна в избирателния кодекс“, „Забравиха, че те работят за нас, а не ние за тях“, „Не сме готови за еврото“.

Шумен

Граждани протестираха против приемането на еврото пред сградата на областната администрация в Шумен, видя репортер на БТА.

Част от тях носеха национални флагове и скандирания против това България да приеме еврото като средство за разплащане, за сметка на националната си валута - лева. Двама души пускаха на тонколона изказвания, свързани с това, че България не трябва да приема еврото. Те казаха пред репортер на БТА, че протестът е организиран в социалните мрежи.

Пред областната администрация в Шумен има полицаи, които се грижат за мирното протичане на протеста. По техни данни протестиращите са няколко десетки шуменци.