Прокуратурата внесе обвинителен акт в съда срещу 46-годишен мъж, който шофирал таксиметров автомобил без да има книжка, съобщиха от обвинението.
На 29 май 2021 г., на бул. „Ломско шосе“ в София, докато управлявал таксиметров автомобил, обвиняемият е спрян за полицейска проверка.
Жена открадна портмоне от таксиметров шофьор в Русе
В хода ѝ станало ясно, че той шофира без да има документи в себе си. При направена справка е установено, че обвиняемият не притежава удостоверение за „водач на лек таксиметров автомобил“ валидно за Столична община.
По случая е образувано досъдебно производство.
На 29 май 2021 г., на бул. „Ломско шосе“ в София, докато управлявал таксиметров автомобил, обвиняемият е спрян за полицейска проверка.
Жена открадна портмоне от таксиметров шофьор в Русе
В хода ѝ станало ясно, че той шофира без да има документи в себе си. При направена справка е установено, че обвиняемият не притежава удостоверение за „водач на лек таксиметров автомобил“ валидно за Столична община.
По случая е образувано досъдебно производство.