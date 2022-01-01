Жена открадна портмоне от таксиметров шофьор в Русе

Прокуратурата внесе обвинителен акт в съда срещу 46-годишен мъж, който шофирал таксиметров автомобил без да има книжка, съобщиха от обвинението.На 29 май 2021 г., на бул. „Ломско шосе“ в София, докато управлявал таксиметров автомобил, обвиняемият еВ хода ѝ станало ясно, че той шофираПри направена справка е установено, че обвиняемият не притежава удостоверение за „водач на лек таксиметров автомобил“ валидно за Столична община.По случая е образувано досъдебно производство.