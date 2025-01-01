Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 52-годишен мъж, противозаконно лишил от свобода жената, с която живее на съпружески начала и й нанесъл телесна повреда.

За времето от 9 август до около 11 август в апартамент в гр. София, обвиняемият противозаконно лишил от свобода жената и възпрепятствал възможността й да напусне дома му.

На 11 август около 17,00 часа, той нанесъл на жената множество удари с юмруци в главата и с ритници в тялото и й причинили лека телесна повреда. Деянията се извършени в условията на домашно насилие.

По случая е започнато разследване.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.