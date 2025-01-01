Младежи нападнаха и биха момиче в Софийско, съобщиха от полицията.

На 17 октомври жена от село Скравена е подала сигнал, че малолетната ѝ дъщеря е била нападната в центъра на селото от нейни познати.

При извършения медицински преглед на пострадалото момиче са установени охлузвания по тялото.

Планиран и заснет на видео: Жесток побой на ученичка от ревност

Разкрити са всички участници в инцидента - четири девойки от Ботевград и младеж от село Литаково.

Снети са писмени сведения от тях, като е задържана една от девойките - на 18 години.

По случая се води разследване.