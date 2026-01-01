Столичният инспекторат е извършил 34 проверки на строителни обекти в район „Студентски“ от 7 април до момента, част от акцията за масиран контрол в района, при които бяха съставени 4 акта за установени административни нарушения.

Засиленият контрол е част от системните усилия на Столична община за подобряване качеството на въздуха.

“Засиленото строителство в район “Студентски” често е причина за замърсяване на Южната дъга на околовръстното. Тежкотоварните автомобили, които обслужват обектите в района, са длъжни да спазват всички изисквания, за да не се допуска замърсяване на пътя, което после отива във въздуха и накрая в белите ни дробове. Продължаваме с безкомпромисния контрол на нарушителите.” Това каза директорът на Столичен инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

В хода на проверките Столичният инспекторат е установил различни нарушения, сред които:

● замърсяване извън строителните площадки

● заемане на общински площи

● замърсяване на уличното платно от товарни автомобили с неизмита ходова част

● замърсяване на прилежащите пространства преди и след строително-монтажни дейности

● неизградена плътна строителна ограда на строителен обект

Проверките се извършват паралелно с текущия контрол на територията на цялата Столична община и обхващат както транспортирането на земни маси и строителни отпадъци, така и организацията и обезопасяването на строителните площадки.

При извършване на проверки се дават предписания за отстраняване на нередностите, като при неизпълнение се пристъпва към налагане на санкции. За физически лица санкциите са от 150 до 500 евро, като при повторно нарушение могат да достигнат до 1000 евро. За юридически лица глобите варират от 500 до 2000 евро, при повторно нарушение – до 4000 евро, а при по-големи нарушения могат да достигнат и до 25 000 евро.

Към момента, данните показват, че засиленият контрол има превантивен ефект – в повечето случаи нередностите се отстраняват непосредствено след дадените предписания, без да се стига до налагане на санкции при повторните проверки.

Последователният контрол води до ограничаване на нарушенията и до подобряване на състоянието на градската среда в района. Основната цел е не само установяване на нередности, но и тяхното своевременно отстраняване и недопускане на повторно замърсяване.

Столичният инспекторат продължава активно засиления контрол на терен до трайното привеждане на дейностите в съответствие с изискванията. Работим за по-чиста и подредена градска среда.