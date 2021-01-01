Поради прогнозата за високи температури от 27 юли до 1 август ще се оросяват основни улици и булеварди в София.



Дейностите ще започнат след 13.00 часа. Целта е предотвратяване на прекомерно затопляне на въздуха и пътната инфраструктура, съобщават от Столичния инспекторат.



Ще се извърши и оросяване на входно-изходни булеварди и основни пътни артерии. Дейността се извършва с помощта на цистерни по булевардите "Ботевградско шосе", "Цариградско шосе", "Брюксел", "България", "Васил Левски", "Ситняково", "Черни връх", "Н. Й. Вапцаров", "Арсеналски", "Драган Цанков", "Симеоновско шосе", "История славянобългарска", "Каменоделска", "П.Ю. Тодоров", "Патриарх Евтимий", "Пенчо Славейков", "Прага", "М.Д. Скобелев", "Тодор Каблешков", "Сливница", "Тодор Александров", "Константин Величков", "Христо Ботев", "Княгиня Мария Луиза", "Възкресение", "Александър Малинов", "Ломско шосе", "Царица Йоана", "Президент Линкълн", "Цветан Лазаров", "Кръстьо Пастухов", "Г. М. Димитров", "Ив. Евстатиев Гешов" и други.



Контрол за качеството на миенето и оросяване се извършва от Столичния инспекторат.