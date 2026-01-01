Между 11:00 и 13:00 ч. ще бъде ограничено движението по път I-1 София-Перник, в участъка от контролно-пропускателен пункт (КПП) „Владая“ до гара Владая, за извършване на инспекция по пътна безопасност, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Превозните средства ще се пренасочват от път I-1 от кръстовището при КПП „Владая“ по ул. „Войнишко въстание“ през село Владая до кръстовището с път I-1, в района на гара Владая и обратно.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

До 10 септември ще се извършват дейности по текущо поддържане на участъци от автомагистрала „Хемус“ в Софийска област, като трафикът няма да бъде ограничаван, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват пътната сигнализация.