Столична община предлага пакет от 12 мерки срещу пътния травматизъм и незаконните гонки, като акцентът пада върху повече камери, децентрализация на контрола и инвестиции в пътна безопасност. Това стана ясно след вчерашнмата работна среща при премиера, в която участваха кметът на София Васил Терзиев, заместник-кметът по сигурността доц. д-р Лъчезар Милушев и заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев.

„Най-важната мярка, която може и трябва да бъде реализирана, е да се поставят много повече камери, но за тази цел трябва да има по-справедливо разпределение на средствата, които се събират от глобите“, заяви Терзиев.

По думите му общините трябва да получават значителна част от приходите от санкции, наложени чрез общински камери, за да могат средствата да бъдат реинвестирани в нови системи за контрол, осветление, маркировка и подобряване на инфраструктурата.

Сред предложенията на Столична община са ускорено въвеждане на технически средства за контрол на скоростта, достъп на общините до Единния център за обработка на данни към МВР, както и законодателни промени за младите шофьори. Предвиждат се ограничения в мощността на автомобилите за начинаещи водачи и задължително шофиране с придружител.

Общината настоява и за по-строги санкции срещу собственици, които предоставят автомобили на неправоспособни водачи, както и видеозаписи от автомобилни камери да бъдат признавани като официално доказателство за нарушения.

Като част от мерките срещу незаконните гонки се предлага изграждане на специализирани съоръжения за контролирано шофиране с висока скорост под медицински надзор.

По време на срещата Терзиев постави акцент и върху гражданския контрол чрез платформата „Черна писта“, разработена от доброволци. Картата съдържа информация за опасни участъци и катастрофи, като идеята е институциите публично да отчитат какви мерки предприемат по всеки сигнал.

Според кмета технологичните решения и AI камерите са само част от необходимите действия, а дългосрочното решение изисква образование и изграждане на лична отговорност у водачите.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че държавата ще работи по автоматизиране на обработката на данните от всички камери – държавни, общински и на АПИ – с цел по-бързо издаване на електронни фишове.

Постигнато е съгласие и за създаване на карта на местата за незаконни гонки, както и за засилен контрол върху системни нарушители и собственици на луксозни автомобили чрез проверки от НАП.

От Столична община настояват за намаляване на бюрокрацията и ясно разпределение на отговорностите между институциите, за да бъдат предотвратени нови тежки инциденти като трагедията на „Челопешко шосе“.