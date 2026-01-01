"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

Във връзка с подняма на спирателен кран в кв. „Симеоново“ и кв. „Бояна“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: кв. „Драгалевци“ от 10:00 до 22:00 часа, кв. „Киноцентъра“ 1, 2, и 3 част от 10:00 ч. до 22:00 часа, кв. „Бояна“ района между ул. „Белите брези“, ул. „Байкал“, ул. „Десислава“ и ул. „Сговорна дружина“ от 11:30 ч. до 23:30 часа, в.з „Беловодски път“ от 11:30 ч. до 23:30 часа, в.з. „Килиите“ от 12:00 до 00:00 часа

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: кв. „Драгалевци“ на площада от 22:00 часа в кв. „Бояна“ на площада при ресторант „Боянско ханче“ от 23:30 часа.

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Кумарица“, Нови Искър се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Искърско дефиле“, ул. „Зенит“ и ул. „Китка“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул.

„Хаджи Димитър“ и ул. „Банска“.

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Център“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 13:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ от №2 до № 32.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“, на паркинга на хотел „Астория“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.