Гонка си спретнаха в София Емрах Стораро и Константин. Видеото дори е качено в социалните мрежи от Константин.

Попфолк певците останаха без шофьорски книжки и са глобени с по 3000 лв. заради гонката в София. По-рано днес двамата бяха извикани в СДВР.

На кадрите той управлява "Порше", а Емрах BMW. Клипът е сниман в колата на Емрах. Двамата получиха критики за гонката.

"Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост, което означава че де движим със помалко от 70 км/ч, което е ограничението", коментира Емрах, но без да сложи нито една запетая. Заради клипа двамата са извикани в СДВР.

Опасно шофиране с 257 км/ч: Емрах Стораро публикува провокативно видео

Синът на Тони Стораро бе викан в полицията и в началото на годината. Тогава закачи клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околовръстното на София. Тогава обясни, че друг карал - продавал автомобила и това бил тест драйв.

Фолкпевецът често качва видеа с рисково шофиране и отнася критики от хората. Сега обаче повечето винят Константин.