Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите в София спаси кукумявка, попаднала в комин, съобщиха от Министерството на околната среда и водите във "Фейсбук".

След постъпил сигнал, експерти от инспекцията реагираха незабавно, за да помогнат на птица, попаднала в комин в района на бул. „Ботевградско шосе“. Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима, посочиха от министерството.

След саниране на сграда: Спасиха бездомно коте, зазидано под стълбище в Бургас (ВИДЕО)

Тя е поета от екипа на РИОСВ – София и транспортирана до ветеринарна клиника, където ще ѝ бъдат осигурени грижи и наблюдение. От министерството благодариха на гражданите и на ветеринарния екип за бързата реакция и отговорното отношение.

Преди дни по инициатива на природозащитници в Бургас бе спасено коте, зазидано под блок по време на строителни дейности.