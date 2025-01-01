Съдът разгледа искането на Окръжна прокуратура – София за постоянен арест спрямо обвиняемия Д.Ш., който е на 35 години, по дело за извършено умишлено престъпление по транспорта – реализиране на пътнотранспортно произшествие след употреба на наркотични вещества с причиняване на смърт на двама души.

На 29 август 2025 г., на първокласен път в участъка между тунел „Витиня“ и с. Врачеш, обвиняемият е нарушил правилата за движение по пътищата, управлявайки лек автомобил като навлязъл в лентата за насрещно движение.

В резултат на пътнотранспортното произшествие била причинена смъртта на двама души на 51 и 56 г.

В хода на разследване по образуваното досъдебно производство е извършен оглед на местопроизшествието и веществените доказателства, разпитани са свидетели, изготвени са експертизи.

Според заключението на химическата експертиза на кръвната проба на обвиняемия, водачът е шофирал след употреба на няколко вида наркотични вещества - тетрахидроканабинол, амфетамин и метамфетамин.

В днешно съдебно заседание съдът прие доводите на Окръжна прокуратура – София за наличие на обосновано предположение за виновността на обвиняемия Д.П.

С оглед представените от защитата му документи взе спрямо лицето мярка за процесуална принуда „домашен арест“ по медицински причини, която е преценил като по-подходяща от задържането под стража.

Определението на съда за мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.