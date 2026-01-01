Столична община продължава модернизацията на градския транспорт с дигитални решения.

До края на март ще бъде пуснато мобилно приложение, чрез което картата за градски транспорт ще може да бъде дигитализирана и добавена в електронен портфейл, съобщиха от Столична община.

Пластиката остава валиден начин за пътуване, но гражданите ще имат възможност да регистрират картата си през приложението, да я използват чрез мобилен телефон или смарт часовник и да я валидират с едно докосване.

Картата за градския транспорт в София ще може да се ползва директно от телефона

Приложението ще позволява онлайн зареждане на всички видове превозни документи – персонализирани и неперсонализирани, както и автоматично подновяване. Това ще улесни процеса по обслужване и ще намали необходимостта от посещения на гишета.

Валидирането остава задължително – то гарантира отчетността на системата и сигурността при пътуване.

На следващ етап ще бъде интегрирана и информация в реално време за движението и пристигането на превозните средства. Отворените данни на градския транспорт вече създават технологична възможност за подобни функционалности.

Паралелно с дигитализацията продължава и разширяването на метрото. До 31 август ще бъдат пуснати в експлоатация три нови метростанции.

Осигурени са средства за заплатите в сектора до края на март, като се водят активни разговори за гарантиране на устойчиво финансиране през цялата година.

Няма да бъде допуснато увеличение на цените на превозните документи.