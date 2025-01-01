Със заповед на кмета на Община Котел Коста Каранашев, във връзка с тежката пътнотранспортна злополука от тази нощ. при която загинаха двама младежи от града, а други двама са настанени в болница, се обявява тридневен траур на територията на община Котел за периода 27-29 август, включително, съобщиха от Общината.

По време на траура:

Националният флаг на всички общински сгради и институции ще бъде спуснат наполовина. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни мероприятия, организирани от общината и подчинените ѝ структури.

Препоръчва се средствата за масова информация, търговските и културните обекти да съобразят дейността си с траурния период.

Съболезнования към семействата, близките и всички, които скърбят за трагично загиналите.