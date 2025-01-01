Измамна страница предлага „безплатен обществен транспорт“ в „Шумен и околностите му“ на цена от 3,81 лв.

Страницата разпространява невярна информация за карти за градския транспорт. Страницата се казва „Обществен транспорт в Шумен“ и е подвеждаща. Хората да не следват линка и да не купуват „карти“ през страницата, предупреждават от община Шумен.

Община Шумен

Проведен е разговор с „Шумен - Пътнически автотранспорт“ ООД. Подаденият телефон в измамната страница е наистина на дружеството, но оттам отрекоха да се продава подобна „карта“.

Страницата подвежда хората, че предлага „безплатен обществен транспорт за жителите на Шумен!“, което не съответства на истината, цели да въведе в заблуда потребителите и те да правят плащания.

Община Шумен

В страницата се твърди, че се продава карта за 6 месеца на цената на 3,81 лв., която осигурявала „безплатни пътувания в продължение на 6 месеца“ за „всички видове транспорт в Шумен и околностите му“, но това е фалшива новина.

Община Шумен

В публикациите са показани фотоси с кмета на Шумен и заместник-кмета, на фона на сини автобуси, но това са автобусите в гр. Русе от работна среща на 22 март 2024 г. на кметовете от Североизтока. Тези сини автобуси от снимкаите във фалшивата страница нямат нищо общо с автобусите на градския транспорт.

Община Шумен

В страницата са поместени и снимки на автобуси с шуменски регистрационни табели, за да се аргументира визуално заблудата. Фалшиви профили с женски имена в коментарите уверяват, че картата „е полезна“, като показват снимки на превозния документ, който реално не съществува и снимките се използват за въвеждане в измама на потребителите.

Наличието на страницата е установено на 13 август, когато все още има три харесвания и петима последователи, но те се увеличават. Органите на МВР са информирани.