Откриването по нови производствени мощности в "Алкомет" ни дава надежда и увереност, че ние ще продължим да внедряваме високотехнологични производства, каза днес премиерът Румен Радев в Шумен. Той присъства на церемония по откриване по нови производствени мощности по стратегическата инициатива "Приоритетен инвестиционен проект" на "Алкомет" АД.

"Когато заедно с г-н Индже (мажоритарният собственик на "Алкомет" Фикрет Индже - бел. ред.) натиснахме бутона на първия бетоновоз на този изкоп, изобщо не съм очаквал, че такъв амбициозен проект може да се осъществи само за 18 месеца. Днешното знаменателно събитие е блестящ пример какво може да се случи там, където има амбиция, смела визия, ефективен мениджмънт и пълноценно взаимодействие между бизнеса, местната и централната власт", каза Радев.

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"Наред с цялата положителна статистика, която чухме днес, това събитие има измерения далеч отвъд индустрията и индустриалното производство. То е символ на възходящото развитие на приятелските и търговско-инокомически отношения между България и Турция. То е символ на приемственост между няколко български правителства в подкрепа на българската икономика", каза още министър-председателят.

Днешното събитие ни дава надежда и увереност, че ние ще продължим да внедряваме високотехнологични производства с висока добавена стойност и ще продължим да завоюваме нови места на международните пазари, отбеляза Радев. Той поздрави кмета на община Шумен проф. Христо Христов и подчерта, че без съдействието на местната власт, днешният резултат нямаше да е същият.

Пресслужба Министерски съвет

"Искам да поздравя г-н Индже и неговия екип, че въпреки политическата нестабилност в България, въпреки редицата предизвикателства, вие не загубихте посоката, продължавахте да влагате максимума от себе си. Искам да ви поздравя за вашата корпоративна социална отговорност. "Алкомет" не само променя облика на Шумен и открива нови перспективи за града", каза премиерът. По думите му компанията има доброволен принос за развитието на образованието, здравеопазването, културата и спорта в Шумен и целия регион.

"Убеден съм, че ще имаме още много подобни поводи за празнуване, защото екипът тук си е поставил високи, амбициозни цели. Можете да разчитате, г-н Индже, на нашите подкрепа и взаимодействие. На ръководството на "Алкомет" и на всички служители пожелавам здраве, енергия и успех", каза Радев.

Пресслужба Министерски съвет

На събитието присъстваха още вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, посланикът на Република Турция в България Мехмет Уянък, посланикът на България в Турция Ангел Чолаков, кметът на Шумен проф. Христо Христов, областният управител на Шумен Георги Желев, председателят на Общински съвет - Шумен Ася Аспарухова, мажоритарният собственик на "Алкомет" Фикрет Индже, председателят на ПП "Продължаваме промяната" Асен Василев, ректори и зам.-ректори на университети, народни представители, зам.-кметове на Шумен, общински съветници и др.