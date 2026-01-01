На 15 април 2026 г. в 18:48 часа в РДПБЗН-Шумен е получен сигнал за пожар на покрив на къща и гараж в село Илия Блъсково.

Късо съединение предизвика пожар село Стара река: Горяха две къщи и пристройка

Унищожени са покривна конструкция с площ около 100 квадратни метра и дограма. На място са изпратени два екипа на РСПБЗН-Шумен.

След намесата на огнеборците пожарът е локализиран и потушен.

Пожар опустоши склад в село Самуилово, тонове фураж са унищожени

За гасенето му са използвани 20000 литра вода. Причините за възникването му се изясняват.