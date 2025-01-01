Преустановява се издирването на 15-годишната Магдалина Ангелова, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

При извършените действия от криминалисти на Районно управление – Шумен и колегите им в други областни дирекции Ангелова е установена жива и здрава, добавиха от полицията.

Издирват 15-годишно момиче от Шумен

Към момента тя се намира на територията на друга областна дирекция, близките ѝ са уведомени. Ще им бъде предадена днес, допълниха от ОД на МВР в Шумен.

Както БТА съобщи на 16 октомври, Ася Йорданова, говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен, обяви, че полицията издирва момичето по молба на близките ѝ.