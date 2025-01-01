На 92-годишна възраст почина Юмер Фикриев, един от доайените на разградската борба, съобщиха от Българската федерация по борба в петък.



В годините е треньор, старши преподавател, както и заместник-директор на спортното училище в града.



При него първи стъпки в борбата правят десетки медалисти от световни, европейски първенства и олимпийски игри.



Автор е на 15 книги за борбата в Лудогорието. Организатор и водещ на редица състезания в региона.



През 2023-а е удостоен с отличието Почетен гражданин на Разград за приноса си в развитието на спорта.



Поклонението ще бъде в неделя, 23 ноември, от 13 ч в джамията „Ахмед бей“, а от 14 ч е погребението в гробищия парк в Разград.

БФ Борба изказва искрени съболезнования на близките и семейството му!



Поклон през паметта му!