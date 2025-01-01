Двама десетокласници от Исперих получиха грамоти за доблестна постъпка, съобщиха от полицията.

На 25 септември, докато се прибират след учебни занятия в ПГСС „Хан Аспарух“, момчетата намират на пешеходна алея портфейл с лични документи и пари. Без да се бавят, занесли находката в полицията, за да бъде върната на притежателя й. Собственикът на портмонето веднага е установен от служители на РУ-Исперих и загубените от него вещи и пари са му предадени с разписка.

Началникът на РУ-Исперих главен инспектор Константин Костов благодари за съвестното поведение на момчетата.

Днес те бяха наградени с почетни грамоти за доблестното поведение. Бяха им връчени лично в учебното заведение от инспектор Детска педагогическа стая Весела Георгиева и началникът на отдел „Охранителна полиция“ Йордан Йорданов.