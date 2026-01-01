14-годишно момче загина при тежка катастрофа в землището на самуилското село Богданци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 23.15 часа на 20 юни по път III-2005 лек автомобил БМВ, управляван от 20-годишен водач от село Мортагоново, на десен завой излиза от пътя, преобръща се и се удря в крайпътна канавка.

При произшествието загива на място возещият се в колата непълнолетен пътник от село Кривица.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Взета е и кръв за химичен анализ. Тялото на загиналото момче е откарано за аутопсия в МБАЛ-Търговище.

По случая е започнато досъдебно производство.