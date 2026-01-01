Окръжният съд в Хасково е образувал наказателно дело от общ характер срещу бившия директор на Териториална дирекция „Митница Пловдив“ Мирослав Беляшки, обвинен в длъжностно престъпление, извършено на Митнически пункт „Капитан Андреево“. Това съобщиха от съда.

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Делото е образувано на 15 юни по обвинителен акт на Софийската градска прокуратура. Според обвинението на 17 април 2025 г. на Митнически пункт „Капитан Андреево“ обвиняемият, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение като директор на Териториална дирекция „Митница Пловдив“, е превишил властта си, като е предприел действия извън рамките на своята териториална компетентност.

По данни на прокуратурата той е разпоредил товарен автомобил с ремарке, превозващ акцизни стоки - цигари, да бъде предаден и придружен под митнически конвой от ГКПП „Капитан Андреево“ до Митнически пункт „Видин“, откъдето да напусне територията на страната.

Камионът е превозвал 1400 мастърбокса цигари с транзитен режим от Грузия за Нидерландия и е бил отклонен за съвместна проверка от служители на Агенция „Митници“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ след получена информация от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) за движение на рискови стоки.

Според обвинението целта на действията е била да се набави облага за юридическо лице, изразяваща се в неплащане на акциз в размер на 2,919 млн. лева. От това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за държавния бюджет в същия размер.

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По повдигнатото обвинение по Наказателния кодекс, се предвижда при доказване на вина „лишаване от свобода“ от една до осем години, като съдът може да наложи и лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в разпоредително заседание. Според данните на Агенция "Митници" за първото тримесечие на 2026 година разкритите нелегални цигари на граничните пунктове в страната са близо пет пъти повече в сравнение с периода януари - март на миналата година.