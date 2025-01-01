Пловдивският окръжен съд гледа мярката на четиримата мъже, обвинени в пране на пари.

Пловдивчаните, които са на възраст между 22 и 59 години, въртели акаунти в известен порносайт, като генерирали милиони левове от клипчета с момичета. След това парите "изпирали" чрез имоти, луксозни коли, злато и други.

Пране на 2,8 млн. долара чрез еротични модели – прокуратурата удари престъпна група в Пловдив

Според първоначални данни четворката се занимавала с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавали акаунти във въпросния сайт, но плащанията от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки.

По този начин от профила на една от младите жени били отклонени заработените в рамките на година 2 800 000 щатски долара, без нейно знание.

В хода на акцията са направени претърсвания на автомобил и 14 жилища и офиси на територията на Пловдив и областта, както и в Пазарджик.

При процесуално-следствените действия са иззети 640 хиляди евро, над 180 хиляди лева, голямо количество златни бижута, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.